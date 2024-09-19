Убийство Фарион: суд решил дальнейшую судьбу подозреваемого

Зинченко просил продлить ему меру пресечения, заявив, что "боится за свою жизнь".

Суд Львова продлил досудебное расследование по делу убийства Фарион на 6 месяцев – до 26 января 2025 года. Сейчас действует мера пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион.

Об этом с заседания суда сообщила корреспондентка ТСН Маричка Кужык.

Львовский суд 19 сентября принял решение о продлении меры пресечения для подозреваемого в убийстве Фарион. Это содержание под стражей.

Также читайте Подозреваемый в убийстве Фарион сделал важное заявление – о чем он предупредил своего адвоката

Согласно решению, Зинченко будет оставаться в СИЗО до 26 января 2025 года. Заметим, что эту меру избрали на шесть месяцев.

Подозреваемый сам просил продлить ему меру пресечения, заявив, что "боится за свою жизнь".

"Если со мной что-нибудь произойдет, то я не хотел себя убивать", – сказал Зинченко.

Напомним, в конце августа подозреваемого в убийстве Фарион перевезли в другой СИЗО с целью личной охраны.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.