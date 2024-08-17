Чи можуть мобілізувати підозрюваного у вбивстві Фаріон: слідство "тримає інтригу" 

Рішення щодо мобілізації В'ячеслава Зінченка може бути ухвалене тільки після оголошення вироку суду.

Майже через місяць після резонансного вбивства мовознавиці і громадської діячки Ірини Фаріон слідство досі остаточно не кваліфікувало дії підозрюваного у скоєнні злочину В'ячеслава Зінченка.

Про це пише Главком з посиланням на коментар заступника начальника відділу Головного слідчого управління Нацполіції Олексія Цветкова.

"Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні триває. Проводяться слідчі, розшукові та процесуальні дії з метою встановлення мотивів злочину, можливих замовників, а також інших обставин у провадженні. За результатом розслідування, з урахуванням здобутих доказів, дії підозрюваного будуть кваліфіковані за відповідною статтею та частиною Кримінального кодексу України", – зазначив Цветков.

Головним підозрюваним у справі наразі є 18-річний мешканець Дніпра В’ячеслав Зінченко. За версією правоохоронних органів, ввечері 19 липня, підозрюваний вистрілив жертві у голову і втік з місця злочину. Від отриманих важких травм Ірина Фаріон померла за кілька годин у львівській лікарні Святого Пантелеймона.

Попередньо злочин було кваліфіковано, як умисне вбивство (ч. 1 статті 115 ККУ), що передбачає покарання у вигляді ув'язнення терміном від 7 до 15 років.

Чи можуть мобілізувати В'ячеслава Зінченка

За законом, просити про мобілізацію до лав Сил оборони України можуть тільки засуджені особи. Тож доки не буде оголошено вироку суду, В'ячеслав Зінченко перебуває у статусі підсудного і не може бути відправлений на фронт.

Крім того його право на добровільну мобілізацію залежатиме від остаточної кваліфікації злочину. Якщо справу перекваліфікують на ч. 2 статті 115 ККУ (умисне вбивство двох чи більше людей), такої можливості у Зінченка не буде. Натомість покарання буде суворішим – від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі В'ячеслав Зінченко, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, перебуває під вартою без можливості вийти під заставу. Він не визнає своєї провини, і поки що невідомо, чи виявляв він бажання мобілізуватись.

Нагадаємо, мати підсудного В'ячеслава Зінченка називає затримання сина "політичною грою". За її словами, син є патріотом України і шанувальником Степана Бандери.

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