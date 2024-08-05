"Захоплювався Бандерою": що каже мати підозрюваного у вбивстві Фаріон

Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон Олена Зінченко заявила, що її син – патріот України і захоплювався Степаном Бандерою.

Про це вона сказала в ефірі "Еспресо".

"Він мені розповідав про Степана Бандеру. Він знав, він читав, захоплювався. У нього є навіть така футболка з капюшоном, і там пише "Мій герой Степан Бандера". Він цим захоплювався", – сказала мати підозрюваного.

За її словами, син ніколи не курив, не вживав жодного алкоголю, і спілкувався виключно українською мовою.

На запитання, чому саме її син опинився на лаві підсудних, мати припустила, що "це якась політична гра".

Олена Зінченко переконана, що син не вбивав Ірину Фаріон.

"Він не винен. По-перше, немає ніяких доказів. По-друге, як мати я знаю, що він не винен", – підсумувала вона.

Прохання відхилено! Підозрюваний у вбивстві Фаріон залишається під вартою!

Що відомо про підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон

Нагадаємо, 25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що ймовірному стрільцю 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

У генпрокуратурі додали, що встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження.

Затриманий жив з мамою, гарно вчився та займався футболом. Батько затриманого у розмові з журналістами підтвердив, що воює на фронті. Він запевняє, що у сина не було мотиву вбивати Фаріон.

Мати підозрюваного визнала, що син був у Львові, але заперечує, що він причетний до вбивства.

Водночас, за даними OSINT-аналітиків "Телебачення Торонто", 18-річний юнак був підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема й російські. Зокрема, у коментарях він згадував про російське неонацистське угруповання NS/WP (National-Socialism/White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

Сьогодні, 5 серпня, Львівський апеляційний суд залишив підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка під вартою.

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