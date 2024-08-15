Вчені виявили схожу на Землю планету, яка скоро буде знищена

Дослідники виявили планету розміром із Землю, орбітальний період якої становить лише 5,7 години. Ймовірно, ця планета буде поглинена зіркою.

Про це пише Phys.org.

Відомо, що планета перебуває на відстані близько 65,2 світлових років від нас. Але період обертання навколо своєї зірки в 5,7 годині робить цю планету надто гарячою для життя. Крім того, її орбіта - в небезпечній близькості від так званої межі Роша. Це відстань, де менший об'єкт може обертатися навколо більшого об'єкта, доки гравітація більшого об'єкта не розірве менший об'єкт на шматки.

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"Ця планета приречена на приливну руйнацію за 400 млн років, що мало в космічних масштабах (13 млрд років). Планета також приливно спотворена, прийнявши форму футбольного м'яча (відхилення від сфери 10%)", - пояснив Фей Дай, помічник астронома в Інституті астрономії Гавайського університету та провідний автор дослідження.

TOI-6255 b залишатиметься цілою ще близько 400 років, але спостереження за її поступовим руйнуванням може пролити світло на її склад і, таким чином, вчені зможуть краще зрозуміти подібності та відмінності між планетами нашої Сонячної системи та екзопланетами.

Нагадаємо, астрономи створили тривимірну карту зірок, розташованих відносно недалеко від Сонця. Учені вважають, що навколо цих зірок обертаються схожі на Землю планети і там може існувати іншопланетне життя.

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