Астрономи виявили нову планету, яка придатна для життя

Астрономи виявили нову планету за межами Сонячної системи з досить помірною температурою і розміром із Землю на відстані 40 світлових років від нас

Про це пише ScienceAlert.

Нова планета, що отримала назву Gliese 12 b, обертається навколо зірки червоного карлика. Ці зірки менші, ніж наше Сонце і мають нижчу температуру, але це найпоширеніший тип зірок у Чумацькому Шляху. Вважається, що позаземне життя може існувати саме на кам'янистих планетах, які обертаються навколо червоних карликів.

Планета Gliese 12 b не тільки схожа на Землю за розміром, але ще й перебуває в зоні населеності своєї зірки. Це означає, що вона може мати схожий з нашою планетою склад і умови на поверхні.

Вчені припускають, що середня температура на цій планеті становить трохи понад 40 градусів Цельсія, що вважається відносно помірним показником.

Перебування планети в зоні населеності зірки означає, що на її поверхні може існувати вода в рідкому вигляді. Оскільки вода необхідна для життя, яким ми його знаємо, то цей світ може бути потенційно населеним.

Раніше вчені з'ясували, що на близькій до Землі планеті може існувати життя.

Читайте також: