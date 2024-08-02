Дружина Сенцова зіграла роль у масштабному обміні ув’язненими між США та РФ

Юристка повідомила про один зі своїх перших адвокаційних кейсів у США. І він увінчався успіхом.
У масштабному обміні ув’язненими 1 серпня між Росією та США відіграла роль українська юристка Вероніка Вельч – дружина режисера та військового Олега Сенцова.
Про це сама юристка повідомила на своїй Facebook-сторінці.
Вельч у США як адвокатка брала участь у справі про звільнення із російського ув’язнення Пол Уілана, звинуваченого у шпигунстві.
"Історія, про яку нарешті можна розповісти. Пол Уілан. 2,043 дні він провів в російській вʼязниці через звинувачення в шпигунстві. З його братом-близнюком, сестрою, та відомим адвокатом Раєном Фейхі ми почали працювати практично з самого моменту арешту Пола", – йдеться в повідомленні юристки.
Вона пригадала про першу зустріч у березні 2019 року в Держдепартаменті, у Раді нацбезпеки США під керівництвом на сьогодні ексрадника президента США з нацбезпеки Джона Болтона та Конгресі.
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"Тоді всі схилялись до думки (і активно схиляли нас до думки), що не варто підіймати "ціну"… та швидко стало зрозуміло, що без розголосу – нікуди. Тому за присутність його (Уілана – ред.) імені на усіх шпальтах ми боролись в режимі нон-стоп. Наступним кроком стала битва за визнання Пола "wrongfully detained", а далі ще декілька років адвокації за його звільнення", – написала Вельч.
Юристка додала, що це був один із її перших адвокаційних кейсів у США.
"І нині я безмежно радію, що комбінація непростих зусиль таки увінчалась успіхом", – резюмувала Вельч.
Нагадаємо, 1 серпня США та Росія провели масштабний обмін ув’язненими. Загалом було обміняно 26 осіб, із яких до РФ повернулися 10, а до західних країн – 16.
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