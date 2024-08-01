Не дожив: Навального планували обміняти в межах угоди з РФ

Білий дім підтвердив, що Олексія Навального також планували обміняти в межах угоди з Росією.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який помер у лютому у в'язниці, мав брати участь в обміні ув'язнених між РФ та країнами Заходу.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу.

"Ми з нашими партнерами пропрацьовували угоду, яка включала б Олексія Навального. На жаль, він помер", – сказав Салліван.

Інших подробиць політик не повідомив. Проте раніше про таку угоду згадували соратники Навального.

Нагадаємо, що сьогодні у Туреччині відбувся масштабний обмін в'язнями між Росією і Заходом.

На волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини. Серед звільнених немає жодного українця.

CNN розповів про роль Камали Гарріс і ЦРУ в обміні в'язнів.

Нагадаємо, 16 лютого 2024 року російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії.

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