MONATIK втретє стане батьком

Дружина співака вагітна.
Український мультиартист Дмитро Монатік, він же MONATIK, повідомив про здійснення мрії.
Так, його дружина, бізнесвумен Ірина Монатік вагітна. Радісну звістку подружжя повідомило в оригінальний спосіб у своїх фотоблогах. На зображенні Дмитро з коханою, у якої видніється помітно округлий животик, позують з газетами з написом "У нас скоро з'явиться малюк" у руках, прикриваючи ними обличчя.
"Новини ритмоловів! У нас буде дитина!", - лаконічно підписало подружжя.
У коментарях друзі та прихильники пари не змогли стримати щасливих емоцій від такої несподіваної новини і привітали їх з новим етапом у житті:
- Божеее! Яке щастя. Нова людинка. Новий Монатік. Нове покоління. Нова віра. Вітаю
- "Ну нарешті" – Володимир Дантес
- "Вітаю з прекрасною новиною!" – Tayanna
- "Ого!" – Надя Дорофєєва
- Так щаслива за всю вашу родину! Такі новини зараз неймовірно потрібні! Дякуємо!
Зазначимо, Ірина та Дмитро Монатіки вже виховують двох синів – Данила і Платона. Нещодавно MONATIK показав їх у кліпі та здивував, як швидко вони підросли.
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