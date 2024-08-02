MONATIK втретє стане батьком

Український мультиартист Дмитро Монатік, він же MONATIK, повідомив про здійснення мрії.

Так, його дружина, бізнесвумен Ірина Монатік вагітна. Радісну звістку подружжя повідомило в оригінальний спосіб у своїх фотоблогах. На зображенні Дмитро з коханою, у якої видніється помітно округлий животик, позують з газетами з написом "У нас скоро з'явиться малюк" у руках, прикриваючи ними обличчя.

MONATIK з вагітною втретє дружиною / Фото: instagram.com/monatik_official

"Новини ритмоловів! У нас буде дитина!", - лаконічно підписало подружжя.

У коментарях друзі та прихильники пари не змогли стримати щасливих емоцій від такої несподіваної новини і привітали їх з новим етапом у житті:

Божеее! Яке щастя. Нова людинка. Новий Монатік. Нове покоління. Нова віра. Вітаю

"Ну нарешті" – Володимир Дантес

"Вітаю з прекрасною новиною!" – Tayanna

"Ого!" – Надя Дорофєєва

Так щаслива за всю вашу родину! Такі новини зараз неймовірно потрібні! Дякуємо!

Зазначимо, Ірина та Дмитро Монатіки вже виховують двох синів – Данила і Платона. Нещодавно MONATIK показав їх у кліпі та здивував, як швидко вони підросли.

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