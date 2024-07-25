MONATIK вперше за тривалий час показав помітно підрослих синів

Український мультиартист MONATIK запрем'єрив новий трек, який отримав назву "Не мине".

Композиція увійде до четвертого студійного альбому виконавця. Прем'єра платівки запланована на осінь. Тим часом користувачі можуть насолоджуватися треками з майбутнього альбому, які співак поступово представляє публіці.

Кадр зі знімань нового кліпу MONATIK

У четвер, 25 липня, світ побачила композиція "Не мине". Дмитро Монатік вже й встиг представити кліп на трек, режисером якого став Костянтин Гордієнко. MONATIK створив унікальне відео, що об'єднує музику, танці, живопис та діджитал-арт. Кліп "Не мине", знятий у київській галереї "М17", являє собою синтез різних форм мистецтва та особистих переживань артиста.

Кадр зі знімань нового кліпу MONATIK

Важливою частиною цього відео є роботи українських митців. Крім того, MONATIK вперше постає перед глядачами як художник і показує власні полотна, що складають колекцію The Views.

Цей кліп також особливий тим, що вперше за тривалий час артист показує своїх синів Данила і Платона, що помітно підросли. У відео вони стали символом дитячого погляду на дорослі питання, додавши особливого емоційного відтінку.

Кадр зі знімань нового кліпу MONATIK

Кадр зі знімань нового кліпу MONATIK

Нагадаємо, нещодавно репер Потап представив нову пісню. Композиція артиста отримала назву "Вибач".

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