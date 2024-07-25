18-річна донька Ольги Фреймут повернулася до України

Злата Мітчелл вже показалася у Львові.
Донька ведучої Ольги Фреймут – Злата Мітчелл – оголосила, що повернулася до України.
Літні подорожі блогерки не закінчуються. Спочатку вона проводила час з мамою, братом і сестрою у Великій Британії, згодом вирушила до США, а тепер приїхала до України. Про це Мітчелл повідомила у своєму Instagram.
18-річна донька Ольги Фреймут опублікувала декілька атмосферних кадрів зі Львова, які підписала: "Вдома".
Злата Мітчелл не стала ділитися своїми планами та розповідати, як саме хоче провести час в Україні. Однак, цілком ймовірно, що на Львові подорож доньки ведучої не закінчиться. До слова, Мітчелл, можливо, також відвідає й Київ, де до повномасштабної війни жила її родина.
Нагадаємо, лише нещодавно Злата Мітчелл перебувала у Лондоні. Там вона проводила час із сім'єю, яка через повномасштабну війну оселилася за кордоном. Донька Фреймут активно ділилася, як проводила час із мамою, братом та сестрою.
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