Єрмак і Салліван поговорили про американські винищувачі F-16 в Україні

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Темою переговорів, зокрема, було використання винищувачів F-16.

Про це йдеться на сайті президента.

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Зазначається, що під час розмови Єрмак розповів про ситуацію на полі бою, потреби Збройних Сил України щодо обладнання та важливість розширення тренувальних місій для українських солдатів у країнах-партнерах. Також вони обмінялися думками про плани України щодо використання винищувачів F-16 влітку цього року та необхідність постачання Україні нових систем протиповітряної оборони.

"Під час розмови Андрій Єрмак і Джейк Салліван проаналізували результати Саміту миру, а також розглянули поточні зусилля США, спрямовані на допомогу у відновленні й захисті енергетичної інфраструктури України, і домовилися про тісну координацію та пріоритетність цих зусиль", — йдеться у повідомленні.

Єрмак відзначив "критичну важливість продовження потужної підтримки України з боку Сполучених Штатів".

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, які завдання виконуватимуть винищувачі F-16 на першому етапі.

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