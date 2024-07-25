Єрмак і Салліван поговорили про американські винищувачі F-16 в Україні

Єрмак відзначив "критичну важливість продовження потужної підтримки України з боку Сполучених Штатів".
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Темою переговорів, зокрема, було використання винищувачів F-16.
Про це йдеться на сайті президента.
Зазначається, що під час розмови Єрмак розповів про ситуацію на полі бою, потреби Збройних Сил України щодо обладнання та важливість розширення тренувальних місій для українських солдатів у країнах-партнерах. Також вони обмінялися думками про плани України щодо використання винищувачів F-16 влітку цього року та необхідність постачання Україні нових систем протиповітряної оборони.
"Під час розмови Андрій Єрмак і Джейк Салліван проаналізували результати Саміту миру, а також розглянули поточні зусилля США, спрямовані на допомогу у відновленні й захисті енергетичної інфраструктури України, і домовилися про тісну координацію та пріоритетність цих зусиль", — йдеться у повідомленні.
Єрмак відзначив "критичну важливість продовження потужної підтримки України з боку Сполучених Штатів".
Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів, які завдання виконуватимуть винищувачі F-16 на першому етапі.
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