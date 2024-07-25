"Не наша війна": у Польщі відбувся антиукраїнський мітинг (фото)

Польські ультраправі протестували проти підтримки України у війні з російськими окупантами.

У Польщі проросійська, ультраправа політична сила "Конфедерація" у четвер, 25 липня, перед приміщенням сейму провела антиукраїнський мітинг. На це уже відреагувала офіційна влада країни.

Про це пише польське видання onet.pl.

За даними ЗМІ, антиукраїнську акцію організував польських 81-річний ексдепутат Януш Корвін-Мікке. Він та його однодумці прийшли до приміщення польського сейму із плакатами: "Туска до суду за зраду Польщі!", "Досить втягувати Польщу у війну, яка не є нашою!".

Колишній депутат звинуватив прем'єр-міністра Туска в тому, що його змінила робота в Європейському Союзі, і назвав його "зрадником".

До присутніх вийшов Радослав Сікорський. Очільник МЗС намагався відреагувати на тези, що лунали на мітингу, але йому не дали слова.

"Не бійтеся мене", - сказав він одному з учасників акції.

"Йдучи до МЗС, я натрапив на пікет Конфедерації перед Сеймом проти угоди G-7 про допомогу Україні, що бореться, яку 11 липня підписав прем'єр-міністр Дональд Туск. На жаль, аргументи уряду не захотіли почути, але я підтверджую свою готовність до дебатів", - написав очільник польського МЗС у соцмережах.

Також польські медіа публікують відео з, як вони пишуть, "антиукраїнського пікету".

Нагадаємо, у Польщі приголомшили заявою про вступ України до Євросоюзу.

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