Нацбанк назвав банкноти, які підробляють найчастіше

В Україні зростає кількість фальшивих банкнот — гривні та іноземної валюти. За підсумками першого півріччя 2024 року на 1 млн штук справжніх банкнот припадало 3,4 підробки. Це приріст у 62% до минулого року.

Про це повідомив НБУ, відповідаючи на запит видання "Мінфін".

У квітні-травні 2024 року Національний банк спостерігав короткострокове зростання активності фальшивомонетників, що пояснюється певною адаптацією до реалій воєнного стану та бажанням зловмисників перевірити ефективність протидії таким випадкам, пояснили ситуацію в Нацбанку.

Проте поточне зростання кількості підробок регулятор все ж таки вважає помірним. У відомстві наголошують, що перед початком повномасштабного вторгнення РФ до України цей показник був помітно вищим — 7,1 фальшивок на 1 млн справжніх грошей.

В Україні злочинці більше люблять "малювати" не євро, а американський долар. Серед вилучених з обігу в I півріччі 2024 року (як і в 2021—2023 рр.) підроблених банкнот іноземних валют домінували долари США — 95%. Водночас найчастіше зловмисники підробляли банкноти номіналом 100 доларів США.

Раніше стало відомо, що від 1 серпня 2024 року Національний банк розпочне вилучати з обігу банкноти 500 гривень старого зразка (2003-2007 років), аби поступово їх замінити на банкноти сучасного покоління, а саме 2014 року та наступних років випуску.

Читайте також: