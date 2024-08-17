Вкрали у прикордонників: у Румунії знайшли зброю українських втікачів

Ухилянтів затримали за 600 метрів від лінії кордону.

Румуньська поліція знайшла зброю трьох українців-втікачів, яку ті викрали в прикордонників.

Про це інформує Antena 3 CNN.

Чоловіків проникли в Румунію на територію повіту Сату-Маре.

Зброю без зарядного пристрою та набоїв було знайшли приблизно за 600 метрів від лінії кордону в напрямку населеного пункту Тарна Маре.

"О 18:15 прикордонна поліція разом із силами підтримки, які брали участь у пошуках на місцевості, виявили зброю, яку, ймовірно, було викрадено в українських прикордонників", – повідомили в поліції Румунії.

Згодом українська влада повідомила, що знайшла магазин і боєприпаси, пов'язані зі зброєю.

Раніше ми повідомляли, що на кордоні з Молдовою затримали кухарів-ухилянтів.

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