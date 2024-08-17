Украли у пограничников: в Румынии нашли оружие украинских беглецов

Уклонистов задержали в 600 метрах от линии границы.

Румынская полиция нашла оружие трех беглых украинцев, которое те похитили у пограничников.

Об этом сообщает Antena 3 CNN.

Мужчин проникли в Румынию на уездную территорию Сату-Маре.

Оружие без зарядного устройства и патронов было обнаружено примерно в 600 метрах от линии границы в направлении населенного пункта Тарна Маре.

"В 18:15 пограничная полиция вместе с силами поддержки, принимавшими участие в поисках на местности, обнаружили оружие, которое, вероятно, было похищено у украинских пограничников", — сообщили в полиции Румынии.

Впоследствии украинские власти сообщили, что нашли магазин и боеприпасы, связанные с оружием.

Ранее мы сообщали, что на границе с Молдовой задержали поваров-уклончан.

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