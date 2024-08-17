Ночью РФ атаковала ракетами и дронами: сколько воздушных целей сбила ПВО

Ночью против 17 августа российские войска нанесли удар крылатой ракетой "Искандер-К" по городу Сумы, а также – 14 ударными беспилотниками Shahed. ПВО сбило все беспилотники.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Все 14 "Шахедов" сбиты. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областях", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты нанесли ракетный удар с территории Воронежской области. Тем временем дроны летели из районов Приморско-Ахтарска, Ейска и Курска.

Напомним, утром 17 августа в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. ПС предупреждали об угрозе беспилотников.

Впоследствии в Киеве были слышны взрывы. Очень шумно было вблизи города. Медиа информировали, что взрывы произошли в Броварах.

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