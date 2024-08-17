Взрывы в Сумах: власти сообщили детали о попадании (фото)

В городе горят автомобили после вражеского удара.

Сегодня россияне обстреляли Сумы. На месте попадания работают все соответствующие службы.

Об этом сообщил глава МВА Алексей Дрозденко.

"Есть попадание в районе проспекта Свободы. Много поврежденных окон, горят автомобили. Работают все соответствующие службы. Поиск пострадавших продолжается, сейчас один человек, которому оказана помощь. Разворачивается оперативный штаб по ликвидации последствий", — написал он.

фото: t.me/drozdenko_sumy

В Сумской областной военной администрации (ОВА) рассказали, что российские оккупанты утром нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы.

"Россияне продолжают совершать преступления против мирного населения Сумской области, направляя ракеты по жилищной застройке населенных пунктов", - говорится в сообщении ОВА в Telegram.

Ранее стало известно, что в Сумах был слышен мощный взрыв.

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