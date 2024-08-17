День ангела 17 августа: кого и как поздравлять с именинами

17 августа 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 17 августа

17 августа 2024 поздравьте с именинами Алексея, Дмитрия, Илью, Мирона, Павла, Ульяну.

Алексей — от древнегреческого означает "защищаю". В детстве миролюбивый, хороший. Во взрослом возрасте становится ответственным и трудолюбивым.

Дмитрий — древнегреческое имя, в переводе "посвящённый Деметре". В детстве независим. Во взрослом возрасте становится активным, подвижным и смелым.

Илья имеет еврейское происхождение, толкуется как "мой Бог — Господь". В детстве энергичный и активный. Во взрослом возрасте становится вспыльчивым, несколько эгоистичным.

Мирон — происходит от названия душистого масла "миро". В детстве носит жесткий характер. Во взрослом возрасте становится уравновешенным, но несколько болезненным.

Павел — от латинского означает "младший". В детстве уравновешен и спокоен. Во взрослом возрасте становится искренним, с женщинами тактичным.

Ульяна — от латыни переводится как "счастье". В детстве – творческая натура. Во взрослом возрасте становится общительным, открытым.

День ангела 17 августа – душевные поздравления в прозе

День ангела 17 августа – душевные поздравления в прозе / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель оберегает тебя от всех невзгод, дарит мудрость и силу в важные моменты жизни. Желаю, чтобы каждый день был наполнен радостью, любовью и счастьем!

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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда ведет тебя по пути света и добра, дарит тебе надежду и уверенность в завтрашнем дне. Пусть каждый миг жизни будет ярким и полон любви!

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С Днем ангела тебя! Пусть твой небесный покровитель всегда будет рядом, поддерживая тебя в трудные минуты и помогая воплощать в жизнь самые заветные мечты. Желаю тебе здоровья, радости и незабываемых мгновений!

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Поздравляю тебя с твоим особым днем – Днем ангела! Пусть этот день принесет тебе много радости и света, а твой ангел-хранитель оберегает тебя на всех жизненных дорогах. Пусть каждый день будет лучше предыдущего!

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Сердечно поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный защитник всегда был рядом, наполнял твою жизнь счастьем, здоровьем и гармонией. Пусть твое сердце всегда будет исполнено веры, надежды и любви!

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