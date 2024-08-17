День ангела 17 серпня: кого та як вітати з іменинами

17 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 17 серпня

17 серпня 2024 року привітайте з іменинами Олексія, Дмитра, Іллю, Мирона, Павла, Уляну.

Олексій — від давньогрецької означає "захищаю". В дитинстві миролюбний, хороший. В дорослому віці стає відповідальним і працьовитим.

Дмитро — давньогрецьке ім'я, в перекладі "присвячений Деметрі". В дитинстві незалежний. В дорослому віці стає активним, рухливим і сміливим.

Ілля — має єврейське походження, тлумачиться як "мій Бог — Господь". В дитинстві енергійний і активний. В дорослому віці стає запальним, дещо егоїстичним.

Мирон — походить від назви запашного масла "миро". В дитинстві має твердий характер. В дорослому віці стає урівноваженим, але дещо хворобливим.

Павло — від латинського означає "молодший". В дитинстві врівноважений і спокійний. В дорослому віці стає щирим, з жінками тактовним.

Уляна — від латині перекладається як "щастя". В дитинстві творча натура. В дорослому віці стає товариською, відкритою.

День ангела 17 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 17 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе від усіх негараздів, дарує мудрість та силу у важливі моменти життя. Бажаю, щоб кожен день був наповнений радістю, любов'ю і щастям!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе шляхом світла і добра, дарує тобі надію та впевненість у завтрашньому дні. Хай кожна мить життя буде яскравою і сповнена любові!

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З Днем ангела тебе! Нехай твій небесний покровитель завжди буде поруч, підтримуючи тебе у важкі хвилини та допомагаючи здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю тобі здоров'я, радості та незабутніх миттєвостей!

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Вітаю тебе з твоїм особливим днем – Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості та світла, а твій ангел-охоронець оберігає тебе на всіх життєвих дорогах. Хай кожен день буде кращим за попередній!

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Сердечно вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний захисник завжди був поруч, наповнював твоє життя щастям, здоров'ям та гармонією. Нехай твоє серце завжди буде сповнене віри, надії та любові!

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