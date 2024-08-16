17 серпня — яке церковне свято, чому не можна топтати траву

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 17 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Мирона. Він був християнським священником, який жив у III столітті, за часів правління римського імператора Деція (249-251 рр.). Його життєвий шлях, згідно з традицією, є прикладом віри, мужності та самовідданості.

Мирон був священиком у місті Ахаї, яке розташоване на території сучасної Греції. Він був відомий своєю благочестивістю, милосердям та турботою про свою паству. Під час одного з великих християнських свят, на яке зібралося багато людей, Мирон проповідував про любов та єдність у Христі.

У той час імператор Децій почав жорстоке переслідування християн, спонукаючи їх відректися від своєї віри. Мирон, як один із найбільш відомих і шанованих християнських лідерів, привернув до себе особливу увагу влади. Під час святкування Різдва Христового, коли святий Мирон звершував літургію, його заарештували за наказом місцевого правителя Антипатра.

Мирона змушували зректися своєї віри і принести жертви язичницьким богам, але він залишився непохитним. За це він був підданий жорстоким тортурам, проте продовжував сповідувати свою віру. Нарешті, святого Мирона стратили, обезголовивши його.

Прикмети 17 серпня

Народні прикмети 17 серпня / Фото: Unsplash

Зірки мають червонуватий відтінок — буде дощ і вітряно.

Кінь фиркає — до дощу.

Кішка з собакою почали сваритися — до сімейних негараздів.

Що завтра не можна робити

Не варто топтати траву, це може призвести до проблем зі здоров'ям. Також це день, коли заборонено ображати коней, в ваше життя можуть прийти біди. Носити чорний одяг — до нещастя.

Що можна робити завтра

Цього дня селяни молилися про здоров'я домашньої худоби. Також обов'язково чистили стійла, від самого ранку доглядали за кіньми.

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