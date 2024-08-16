Масова бійка в парламенті Туреччини: "Кров забризкала білі сходи трибуни"

У парламенті Туреччини представники владної фракції напали на опозиційного депутата після того, як він назвав партію президента Єрдогана "безсовісною" і вимагав випустити з в'язниці свого колегу, засудженого за організацію антиурядових протестів.

Про це пише Reuters.

"Відеокадри показали, як депутати від владної "Партії справедливості та розвитку" кинулися бити Ахмета Шика на трибуні, а ще десятки приєдналися до бійки, деякі намагалися стримати інших. Кров забризкала білі сходи трибуни оратора", — пише видання.

Інцидент стався на позачерговому засіданні парламенту, під час якого законодавці мали вирішити питання депутатського статусу Джана Аталая. Два роки тому Аталай був засуджений до 18 років позбавлення волі за звинуваченням у спробі повалення уряду шляхом організації загальнонаціональних протестів у парку Гезі у 2013 році. Він досі заперечує свою провину.

Попри тюремне ув'язнення, Аталай був обраний до парламенту минулого травня від "Робочої партії Туреччини". Після виборів парламент позбавив його мандата, але 1 серпня Конституційний суд визнав рішення парламенту недійсним.

"Ми не здивовані, що ви називаєте Джана Аталая терористом, як і всіх, хто не на вашому боці. Але найбільші терористи сидять у цих кріслах", — заявив Шик, критикуючи депутатів владної партії.

Після бійки заступник спікера парламенту був змушений оголосити тригодинну перерву.

Лідер опозиційної "Республіканської народної партії" Озгюр Озел назвав бійку в парламенті "ганьбою".

"Одні депутати били інших депутатів, навіть жінок. Це неприйнятно", — заявив він.

Голова фракції прокурдської демократичної демократії Гюлістан Кочійгіт, яку також побили, заявила, що владна партія намагається змусити опозицію замовкнути, застосовуючи насильство.

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