Ердоган дав ляпаса хлопчикові, який не поцілував йому руку: відео

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час урочистої церемонії, яку транслювали місцеві телеканали, дав ляпаса хлопчикові, який забарився із тим, щоб поцілувати йому руку.

Відео цього моменту стало вірусним і розлетілося у Мережі.

Як повідомляє турецьке видання Duvar, інцидент стався під час церемонії відкриття будинків, відбудованих у рамках міської трансформації в північній провінції Різе. Саме місто Різе є рідним для турецького президента.

Після промови Ердоган вручав сім’ям ключі від будинків. Першими на сцену вийшли двоє дітей родини.

Турецький президент стояв на сцені і, коли до нього підійшли хлопчики, простягнув їм руку для поцілунку. Молодший з братів, орієнтовно віком 5 років, розгубився та, як здалося, спробував потиснути руку Ердогану. Натомість дитина отримала ляпас по щоці.

Після такого попередження, а, можливо через підказку когось із дорослих, хлопчик нарешті поцілував руку президента та приклався до неї чолом. Тоді він отримав від Ердогана кишенькові гроші із пачки купюр, які президент Туреччини тримав у другій руці.

У виданні додали, що цілування рук старшим людям вважається традиційним знаком поваги в Туреччині.

Нагадаємо, у Туреччині наприкінці березня відбулися місцеві вибори, які аналітики називають найгіршою політичною невдачею президента Реджепа Таїпа Ердогана за понад два десятиліття. Його партія програла у п'яти найбільших містах країни.

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