У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо

Також сирени лунали в області.

У суботі зранку,17 серпня, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

"БпЛА в Київській області у напрямку Броварів", - йшлося у повідомленні.

Зауважимо, що на Київщині тривогу оголосили о 06:53, а в Києві - о 07:04. Також почервоніли Чернігівська і Сумська області.

Як повідомлялося, у Києві та передмісті було чути вибухи зранку суботи, 17 серпня.

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