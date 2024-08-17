У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: що відомо

Також сирени лунали в області.
У суботі зранку,17 серпня, у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
"БпЛА в Київській області у напрямку Броварів", - йшлося у повідомленні.
Зауважимо, що на Київщині тривогу оголосили о 06:53, а в Києві - о 07:04. Також почервоніли Чернігівська і Сумська області.
Як повідомлялося, у Києві та передмісті було чути вибухи зранку суботи, 17 серпня.
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