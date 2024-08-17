ЗСУ просуваються на Курщині та нищать мости: подробиці від ISW

ЗСУ продовжили просування на південний схід від міста Суджа у Курській області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Російські військові блогери писали, що українські війська просунулися на схід від селища Мирне та на південь від Спального, що на південний схід від Суджі. А оприлюднені 15 серпня геолокаційні знімки вказують на нещодавню активність українських військ у межах селища Борки на південний схід від міста.

"Російські блогери зазначають, що невеликі українські мобільні групи продовжують обмежені атаки за чинною лінією зіткнення у Курській області, а українські військові продовжують атаки біля Кореневе та на захід від селища Снагость (на південь від Кореневе)", - йдеться у повідомленні.

"Оприлюднені 15 і 16 серпня геолокаційні кадри свідчать, що українські війська продовжують діяти на всій заявленій максимальній межі просування українських військ у Курській області, зокрема поблизу Суджі", - пишуть аналітики ISW.

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Збройні сили України зруйнували також два мости в Глушковському районі Курської області.

За даними російських джерел, атаки українських військових з реактивних систем залпового вогню HIMARS зруйнували мости у Глушковому і Званному на південний схід від Кореневого.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, показують, що міст у Глушковому зруйнувався після удару. Російські військові блогери зазначили, що знищення мосту ускладнить роботу російських наземних ліній зв'язку в цьому районі", - зазначають аналітики.

Раніше аналітики повідомили, що ЗСУ взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області. Йдеться про село Борки. Це населений пункт у Суджанському районі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підрозділи ЗСУ поглиблюють прорив у Курській області і Україна рухається у напрямку стратегічної цілі, яку поставили для проведення цієї спецоперації. Водночас українці зважають на гуманітарні потреби місцевого населення, оскільки дотримуються правил ведення війни.

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