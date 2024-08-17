Вибухи у Сумах: влада повідомила деталі про влучання (фото)

У місті горять автівки після ворожого удару.

Сьогодні росіяни обстріляли Суми. Наразі на місці влучання працюють всі відповідні служби.

Про це повідомив очільник МВА Олексій Дрозденко.

"Є влучання в районі проспекту Свободи. Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Працюють усі відповідні служби. Пошук постраждалих триває, наразі одна людина, якій надано допомогу. Розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків", - написав він.

Фото: t.me/drozdenko_sumy

У Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА) розповіли, що російські окупанти вранці здійснили ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми.

"Росіяни продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумщини, спрямовуючи ракети по житловій забудові населених пунктів", - йдеться в повідомленні ОВА у Telegram.

Раніше стало відомо, що у Сумах чули потужний вибух.

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