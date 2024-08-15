На Сумщині пролунало 247 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 14 серпня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 71 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 247 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Річківська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Путивльська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.

Білопільська громада: здійснено авіаудари КАБ (2 вибухи), обстріли з мінометів (15 вибухів), артилерії (3 вибухи), удари FPV дронами (5 вибухів).

Хотінська громада: зафіксовано авіаудари КАБ (2 вибухи).

Глухівська громада: був авіаудар КАБ (1 вибух).

Есманьська громада: ворог завдав авіаудару КАБ (1 вибух), FPV дроном (1 вибух), обстріли з мінометів (2 вибухи) та артилерії (8 вибухів).

Шалигинська громада: здійснено удари FPV дронами (7 вибухів), артобстріл (6 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано удари FPV дронами (8 вибухів), обстріли з мінометів (48 вибухів),артилерії (5 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (8 вибухів).

Краснопільська громада: росіяни вдарили з АГС (5 вибухів), мінометів (56 вибухів) та завдали авіаудари КАБ (2 вибухи), удари FPV дронами (9 вибухів).

Новослобідська громада: були авіаудар КАБ (3 вибухи), обстріл з мінометів (6 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив з РСЗВ (4 вибухи), артилерії (6 вибухів).

Дружбівська громада: 2 міни скинули росіяни на територію громади.

Зноб-Новгородська громада: були артилерійський обстріл (6 вибухів), обстріл з АГС (20 вибухів).

Річківська громада: зафіксовано авіаудар КАБ.

Путивльська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

Юнаківська громада: завдано авіаудару КАБ (1 вибух).

Нагадаємо, РФ постійно завдає ударів по Сумщині ракетами й "Шахедами".

Ба більше, ТСН.ua раніше інформував про активність ДРГ на Сумщині.

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