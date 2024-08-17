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Вночі РФ атакувала ракетами і дронами: скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі РФ атакувала ракетами і дронами: скільки повітряних цілей збила ППО

Ракетний удар по Україні Фото: колаж ТСН

Збити ракету не вдалося.

Вночі проти 17 серпня російські війська завдали удару крилатою ракетою "Іскандер-К" по місту Суми, а також - 14 ударними безпілотниками Shahed. ППО збила усі безпілотники. 

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Усі 14 "Шахедів" збито. Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Київській областях", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що окупанти завдали ракетного удару з території Воронезької області. Тим часом дрони летіли з районів Приморсько-Ахтарська, Єйська і Курська.

Нагадаємо, зранку 17 серпня у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогуПС попереджали про загрозу безпілотників.

Згодом у Києві було чути вибухи. Дуже гучно було поблизу міста. Медіа інформували, що вибухи були у Броварах.

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