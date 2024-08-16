Гороскоп на 17 августа для всех знаков Зодиака: день, который принесет всем удачу

Важно воспользоваться благоприятными обстоятельствами, чтобы "продвинуть" "зависшие" проекты в любой сфере жизни и деятельности. Работа будет на редкость успешной, а для достижения важных целей понадобится гораздо меньше времени чем обычно. Главное условие успешной работы – не отвлекаться на занятия, не имеющие к ней непосредственного отношения: не разговаривать на отвлеченные темы по телефону и не вести переписку в мессенджерах. Занимаясь решением деловых вопросов, желательно контролировать настроение – оно может "прыгать", меняя знак "плюс" на "минус", а затем возвращаясь обратно.

Овен

Не стоит сомневаться в идеях, которые в это время придут вам в голову: воплотив их в жизнь, вы с большой долей вероятности получите одобрение начальства, а вместе с ним и премию.

Телец

Если у вас "завалялось" дело, которое вы энное время назад отложили до лучших времен, знайте, что оно настало: сейчас сложатся благоприятные условия для того, чтобы успешно его завершить.

Близнецы

Не стоит общаться с людьми, которые позволяют себе неприятные выходки в вашу сторону: если сегодня подобного рода поступок со стороны одного из окружающих повториться, необходимо с ним расстаться.

Рак

День, когда чрезмерная активность не позволит выполнить все запланированное, напротив, может помешать этому из-за совершенных в спешке ошибок, так что действовать лучше, не торопясь.

Лев

Тем, кто хочет, чтобы сегодняшняя – пусть и хозяйственная – работа была максимально плодотворной, нельзя тратить время на раскачку – необходимо начать действовать сразу, иначе энергия окажется потраченной впустую.

Дева

Сегодня вам – с большой долей вероятности – представится возможность изменить свою жизнь к лучшему: так, предложение переехать в другой город станет знаком – очень важно обратить на него внимание.

Весы

От общения с окружающими людьми сегодня лучше отказаться – любая мелочь может стать причиной серьезной ссоры, выбраться из которой окажется не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Скорпион

Выходной день можно – и нужно – посвятить подготовке к работе над новым проектом, старт которого можно наметить на понедельник – сегодня вам удастся учесть все нюансы, которые могли бы затормозить работу.

Стрелец

Даже занимаясь решением сугубо домашних – хозяйственных – вопросов, не стоит браться за несколько дел сразу: рискуете ничего не успеть, а время и силы потратить впустую – вряд ли это улучшит ваше настроение.

Козерог

Лень, которая одолеет вас сегодня с самого утра, вполне понятна – в последнее время вы много и напряженно работали, поэтому заслужили отдых, тем более, в выходной день.

Водолей

День не подходит для решения серьезных вопросов, но и бездельничать звезды не рекомендуют: необходимо чем-то занять руки и голову, тогда и мрачные мысли, которые накрывают вас с самого утра, не будут одолевать.

Рыбы

Важное решение, необходимость принятия которого стоит перед вами уже довольно давно, не стоит принимать сгоряча – необходимо все продумать и взвесить все за и против, а это возможно только в спокойном состоянии.

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