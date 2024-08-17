Джонсон объяснил, что нужно, чтобы выиграть войну

Джонсон считает, что союзники должны предоставить Украине все необходимое оружие для победы в войне с Россией.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку наступлению ВСУ в Курской области России и призвал предоставить нашим военным право беспрепятственно применять дальнобойное оружие.

Об этом он написал в статье Daily Mail.

Борис Джонсон рассказал, как изменилось лицо Путина, когда он услышал правду: выражение его лица выразило все – резкое возмущение и скрытое удивление. Это произошло во время прямой трансляции, когда губернатор Курской области объяснял настоящую ситуацию с российскими городами и селами. Алексей Смирнов сообщил, что украинские войска заняли часть российской территории – глубиной 12 км и шириной 40 км.

Именно в этот момент выражение лица Путина внезапно изменилось – на лице мелькнула едва заметная судорога, подобная той, что бывает у жертв инсульта, после чего он немедленно прервал Смирнова. Путин заявил, что эти детали должны объяснять военные и перевел разговор на другую тему. Однако главное было сказано: украинские силы добились серьезных успехов, и лицо Путина это подтвердило – его смущение было заметно всему миру.

Джонсон подчеркнул, что с момента этой трансляции унижение Путина только усугубляется. Это явилось одним из наиболее очевидных символов провала его вторжения. Когда более двух лет назад Россия начала свое безжалостное и безосновательное вторжение в Украину, Путин думал, что Киев упадет через несколько дней и что украинцы скоро сдадутся. В его страшных кошмарах ему даже не могло показаться, что украинские войска смогут войти на территорию России и захватить более 1000 квадратных километров всего за неделю. Он рассказал, что сегодня Путину придется эвакуировать сотни тысяч россиян из их домов, выплачивая им компенсации, поскольку украинские силы активно продвигаются вперед.

Он считает, что наступление ВСУ показало, насколько Запад недооценил смелость и решительность украинцев. Бывший премьер призывает союзников прекратить промедление и позволить Украине использовать дальнобойное западное оружие, например американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow, для противодействия авиаударам врага.

Бывший премьер-министр Великобритании призвал прекратить пустые разговоры и бессмысленную "путинофобию", а предоставить Украине необходимые инструменты для победы. Кроме того, Джонсон обратился к премьеру Киру Стармеру с призывом активнее поддерживать Украину для завершения войны.

Напомним, Борис Джонсон заявлял, что Дональд Трамп имеет прекрасную возможность не только исправить ошибки предыдущего президента, но и увести мир к прогрессу. Также Джонсон представил мирный план, который, по его мнению, должен завершить войну на условиях выгодных Украине и Западу.