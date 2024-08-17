Джонсон пояснив, що потрібно, щоб виграти війну

Джонсон вважає, що союзники повинні надати Україні всю необхідну зброю для перемоги у війні з Росією.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив підтримку наступу ЗСУ в Курській області Росії та закликав надати нашим військовим право безперешкодно застосовувати далекобійну зброю.

Про це він написав у статті для Daily Mail.

Борис Джонсон розповів, як змінилось обличчя Путіна, коли він почув правду: вираз його обличчя виказав усе – різке обурення і приховане здивування. Це сталося під час прямої трансляції, коли губернатор Курської області пояснював справжню ситуацію з російськими містами та селами. Олексій Смірнов повідомив, що українські війська зайняли частину російської території – глибиною 12 км і шириною 40 км.

Саме у цей момент вираз обличчя Путіна раптово змінився – на обличчі промайнула ледь помітна судома, подібна до тієї, що буває у жертв інсульту, після чого він негайно перервав Смірнова. Путін заявив, що ці деталі повинні пояснювати військові, і перевів розмову на іншу тему. Однак головне було сказано: українські сили досягли серйозних успіхів, і обличчя Путіна це підтвердило – його збентеження було помітно всьому світу.

Джонсон підкреслив, що з моменту цієї трансляції приниження Путіна тільки посилюється. Це стало одним із найбільш очевидних символів провалу його вторгнення. Коли понад два роки тому Росія розпочала своє безжальне і безпідставне вторгнення в Україну, Путін думав, що Київ впаде за кілька днів, і що українці швидко здадуться. У його найстрашніших кошмарах йому навіть не могло привидітись, що українські війська зможуть увійти на територію Росії та захопити понад 1000 квадратних кілометрів лише за тиждень. Він розповів, що сьогодні Путіну доводиться евакуювати сотні тисяч росіян з їхніх будинків, виплачуючи їм компенсації, оскільки українські сили активно просуваються вперед.

Він вважає, що наступ ЗСУ показав, наскільки Захід недооцінив сміливість і рішучість українців. Колишній прем'єр закликає союзників припинити зволікання та дозволити Україні використовувати далекобійну західну зброю, як-от американські ракети ATACMS та британські Storm Shadow, для протидії авіаударам ворога.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії закликав припинити пусті розмови та безглузду "путінофобію", а натомість надати Україні необхідні інструменти для перемоги. Крім того, Джонсон звернувся до прем'єра Кіра Стармера із закликом активніше підтримувати Україну для завершення війни.

Нагадаємо, Борис Джонсон заявляв, що Дональд Трамп має чудову можливість не тільки виправити помилки попереднього президента, але й повести світ до прогресу. Також Джонсон представив мирний план, який, на його думку, повинен завершити війну на умовах, що вигідні Україні та Заходу.