"Більша катастрофа, ніж у В'єтнамі": Джонсон попередив про наслідки захвату Києва

Колишній прем'єр Великобританії стверджує, що "молиться", щоб американський Конгрес якнайшвидше прийняв допомогу Україні.

Якщо президент РФ Володимир Путін захопить Київ, це стане для американського лідерства на світовій арені більшою катастрофою, ніж війна у В'єтнамі.

Про це заявив експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, пише Telegraph.

Джонсон попередив, що кінцевою метою Путіна є захоплення Києва, тому що він хоче взяти під контроль усю країну.

"Якщо це станеться, я думаю, це буде абсолютною катастрофою для Заходу, катастрофою для Америки і для будь-якої концепції американського лідерства", — сказав він.

На його думку, якщо диктатор захопить Київ, "це буде катастрофа гірша за В'єтнам".

"Тому що це буде НАТО, яке після 75 років успіху вперше зазнало невдачі в європейській війні", — додав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS заявив, що окупаційна армія Росії готує новий наступ уже в травні-червні.

А секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Володимир Путін ніколи не зможе підкорити Україну та захопити Київ.

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