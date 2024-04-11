Хочуть занурити у Середньовіччя: експерт прокоментував удари РФ по енергетиці

Армія агресорки Росії навесні активізувала удари по українській енергетиці, аби було восени складно розпочати опалювальний сезон.

Про в ефірі "Radio NV" повідомив військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Виносить нашу електричну та теплову інфраструктуру, щоб в опалювальний сезон 2024−2025 року ми зайшли десь як у Середньовіччя. Поки що, на жаль, у них це виходить. Ймовірно, вони будуть продовжувати. За тиждень-за два будуть "виносити" наступні теплоцентралі, генерувальні спроможності", - наголосив Ступак.

Він зауважує, що зараз виникнуть проблеми з електроенергією. Натомість взимку може дійти до того, що "в громадян не буде світла, не буде опалення".

"Розраховують, щоб електроенергії не було у військових підприємств або підприємств, які працюють на ВПК, виготовляють маленькі, середні, великі безпілотники, ремонтують важку техніку, виготовляють озброєння, боєприпаси. Це повинно, за задумом росіян, повпливати на ситуацію на фронті", - наголосив експерт.

Нагадаємо, вночі і зранку російська армія вдарила "Кинджалами", авіаційними і крилатими ракетами, дронами. Загалом для атаки по Україні ворог застосував 82 засоби повітряного нападу. Основним напрямком удару РФ стала Львівська область.

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