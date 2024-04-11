Хотят погрузить в Средневековье: эксперт прокомментировал удары РФ по энергетике

Армия агрессорки России весной активизировала удары по украинской энергетике, чтобы осенью сложно начать отопительный сезон.

Об этом в эфире "Radio NV" сообщил военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Выносит нашу электрическую и тепловую инфраструктуру, чтобы в отопительный сезон 2024-2025 года мы зашли где-то как в Средневековье. Пока, к сожалению, у них это получается. Вероятно, они будут продолжать. Через неделю-за две будут "выносить" следующие теплоцентрали, генерирующие возможности", — подчеркнул Ступак.

Он отмечает, что сейчас возникнут проблемы с электроэнергией. Зимой же может дойти до того, что "у граждан не будет света, не будет отопления".

"Рассчитывают, чтобы электроэнергии не было у военных предприятий или предприятий, работающих на ВПК, производят маленькие, средние, крупные беспилотники, ремонтируют тяжелую технику, производят вооружение, боеприпасы. Это должно, по замыслу россиян, повлиять на ситуацию на фронте", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ночью и утром российская армия ударила "Кинжалами", авиационными и крылатыми ракетами, дронами. В общей сложности для атаки по Украине враг применил 82 средства воздушного нападения. Основным направлением удара РФ стала Львовская область.

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