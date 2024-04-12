Окупанти просунулися на Херсонщині - ISW

Російські війська нещодавно просунулися поблизу українського плацдарму на східному (лівому) березі Херсонської області та на островах у річці Дніпро.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Геолокаційні кадри, опубліковані 11 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в Кринках. Крім того, російські війська нещодавно почали діяти у південній частині острова Великий Потьомкін.

"11 квітня тривали позиційні бої на східному березі Херсонської області, зокрема під Кринками", - пишуть аналітики.

11 квітня російські джерела заявили, що російські війська відбили українські диверсійно-розвідувальні групи, які намагалися висадитися на східному березі Херсонської області та на буровій платформі в Чорному морі. У ФСБ заявили, що співробітники не допустили висадку української диверсійно-розвідувальної групи на бурову платформу в районі Штормового газового родовища в Чорному морі.

Напередодні військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що ЗСУ мають три плацдарми для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Останнім часом активізувалися бої біля берегів Дніпра на півдні України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки.

"Україна надала більшого пріоритету операціям у цьому секторі, будуючи невеликі плацдарми на східному березі, який вона контролювала від літа. Росія, ймовірно, була напоготові щодо можливих атак через річку, відколи вона відвела свої сили із західного берега 12 місяців тому", – йдеться у повідомленні розвідників.

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