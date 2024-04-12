Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар балістикою по Миколаєву: кількість загиблих зросла

Удар балістикою по Миколаєву: кількість загиблих зросла

Лікарня. / Фото: Associated Press

Серед травмованих - дитина.

У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок удару балістикою, якого окупанти РФ завдали вдень 11 квітня. Відомо про п'ятьох жертв атаки.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"В лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що напередодні було відомо про чотирьох загиблих цивільних. Крім того, шестеро людей отримали поранення. Серед них - дівчинка-підліток, яка не потребувала госпіталізації. Внаслідок удару по промисловому підприємстві пошкоджено зазнали близько 20 житлових будинків та автомобілі. 

Як повідомлялося, вчора о 12:02 у Миколаєві пролунали вибухи.  Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Згодом керівник ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни вдарили по Миколаєву. Внаслідок удару армії країни-агресорки було пошкоджено житлові будинки та автомобілі в приватному секторі. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація