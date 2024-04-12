Удар балістикою по Миколаєву: кількість загиблих зросла

У Миколаєві зросла кількість загиблих внаслідок удару балістикою, якого окупанти РФ завдали вдень 11 квітня. Відомо про п'ятьох жертв атаки.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"В лікарні помер 37-річний чоловік, який внаслідок вчорашнього обстрілу отримав важкі поранення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напередодні було відомо про чотирьох загиблих цивільних. Крім того, шестеро людей отримали поранення. Серед них - дівчинка-підліток, яка не потребувала госпіталізації. Внаслідок удару по промисловому підприємстві пошкоджено зазнали близько 20 житлових будинків та автомобілі.

Як повідомлялося, вчора о 12:02 у Миколаєві пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Згодом керівник ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни вдарили по Миколаєву. Внаслідок удару армії країни-агресорки було пошкоджено житлові будинки та автомобілі в приватному секторі.

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