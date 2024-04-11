Росіяни вдарили по Миколаєву: є загиблі та потерпілі

Пів години в області лунали сирени.
Вдень 11 квітня у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Внаслідок атаки по місту щонайменше дві людини загинули.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, дві особи загинуло, четверо - постраждали", - йдеться у повідомленні.
Повітряна тривога в Миколаївській області тривала від 12:02 до 12:32. У місті пролунав потужний вибух. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для регіону.
Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що напередодні кожної масованої ракетно-дронової атаки РФ виводить на бойове чергування ракетоносій. Це характерна ознаки-передвісниця удару.