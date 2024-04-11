Росіяни вдарили по Миколаєву: є загиблі та потерпілі

Вдень 11 квітня у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. Внаслідок атаки по місту щонайменше дві людини загинули.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Внаслідок влучання в місті, за попередньою інформацією, дві особи загинуло, четверо - постраждали", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в Миколаївській області тривала від 12:02 до 12:32. У місті пролунав потужний вибух. У Повітряних силах попереджали про ракетну небезпеку для регіону.

Нагадаємо, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що напередодні кожної масованої ракетно-дронової атаки РФ виводить на бойове чергування ракетоносій. Це характерна ознаки-передвісниця удару.

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