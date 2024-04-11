У Миколаєві пролунали вибухи (фото)

У четвер, 11 квітня, у Миколаєві пролунали вибухи. Вони пролунали до оголошення повітряної тривоги — о 12:02.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та моніторингові чати.

"Дим здіймається над містом! Після вибуху одразу дали тривогу. Попередньо, балістика", — йдеться у повідомленні одного з Телеграм-каналів.

Наслідки вибуху в Миколаєві. Фото: Труха⚡️Николаев

Про "приліт" у місті повідомляє і "Николаевский Ванек". Зазначається, що, ймовірно, росіяни вдарили балістичним озброєнням.

Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію: "Вибух у Миколаєві. Зʼясовуємо. Надам інформацію згодом".

До слова, тривога в області триває від 12:02. ПС ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку в Миколаївській та Херсонській областях.

Як повідомлялося, вночі 11 квітня РФ здійснила масований удар по Україні "Кинджалами", авіаційними і крилатими ракетами, дронами. Основним напрямком удару РФ стала Львівська область. ППО знищила 18 ракет і 39 безпілотників.

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