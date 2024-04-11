В Николаеве раздались взрывы (фото)

В четверг, 11 апреля, в Николаеве раздались взрывы. Они прозвучали до объявления воздушной тревоги — в 12:02.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и мониторинговые чаты.

"Дым поднимается над городом! После взрыва сразу дали тревогу. Предварительно баллистика", — говорится в сообщении одного из Телеграм-каналов.

Результаты взрыва в Николаеве. Фото: Труха⚡️Николаев

О "прилете" в городе сообщает и "Николаевский Ванек". Отмечается, что, вероятно, россияне ударили баллистическим вооружением.

Городской голова Александр Сенкевич подтвердил информацию: "Взрыв в Николаеве. Выясняем. Предоставлю информацию впоследствии".

К слову, тревога в области продолжается с 12:02. ВС ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Николаевской и Херсонской областях.

Как сообщалось, ночью 11 апреля РФ нанесла массированный удар по Украине "Кинжалами", авиационными и крылатыми ракетами, дронами. Основным направлением удара РФ стала Львовская область. ПВО уничтожила 18 ракет и 39 беспилотников.

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