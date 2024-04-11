Рада поддержала в первом чтении перезагрузку БЭБ

Пока что в документе учтены не все замечания бизнеса, МВФ и G7.
Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №10439 о реформе Бюро экономической безопасности.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Законопроект о перезагрузке БЭБ в первом чтении поддержали 264 народных депутата.
"Из хорошего. Мы значительно отжали их по главным правкам: определяющий голос международников, обязательная переаттестация. На этом все", – указал народный избранник.
Железняк настаивает, что в законопроекте должен быть прописан отбор и представление на рассмотрение премьер-министра одной, а не двух кандидатур на должность директора БЭБ; подробно прописан механизм переаттестации и подробно прописана процедура отбора.
"Все это в замечаниях бизнеса, МВФ и G7. Глава коалиции взял на себя обязательство это учесть", — добавил нардеп.
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Заметим, что перед голосованием за законопроект в парламенте бизнес-ассоциации опубликовали совместное заявление по документу и отметили, что он нуждается в доработке.
Бизнес-сообщество указало, что в обновленном правительственном законопроекте был учтен ряд предложений бизнес-ассоциаций, в частности:
- избрание претендентов на должность руководителя БЭБ комиссией с преобладающим голосом международных экспертов;
- немедленная переаттестация всех работников БЭБ;
- аудит (независимая оценка) через год и три года после назначения нового руководителя.
Однако в ассоциациях обратили внимание, что в законопроекте остались неучтенными важные предложения, которые ставят под угрозу перезагрузку БЭБ как важного органа. В частности, в документе отсутствуют:
- четкая процедура переаттестации всех кадров, которая содержала бы ключевые предохранители, в частности, по предотвращению возобновления судами работников, не прошедших такую переаттестацию;
- включение международных экспертов в кадровую комиссию по переаттестации всех текущих сотрудников БЭБ и комиссии по отбору новых работников бюро;
- усиление аналитической функции БЭБ путем предоставления бесплатного доступа для бюро к существующим государственным информационным системам;
- установление критериев эффективности работы обновленного БЭБ и их постоянный контроль;
- предоставление права кадровой комиссии во время переаттестации кадров руководствоваться обоснованным сомнением, базирующимся на фактах, документах и т.д. – во время проверки добропорядочности кандидата.
Кстати, также 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации в Украине.
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