Рада поддержала в первом чтении перезагрузку БЭБ

Пока что в документе учтены не все замечания бизнеса, МВФ и G7.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №10439 о реформе Бюро экономической безопасности.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект о перезагрузке БЭБ в первом чтении поддержали 264 народных депутата.

"Из хорошего. Мы значительно отжали их по главным правкам: определяющий голос международников, обязательная переаттестация. На этом все", – указал народный избранник.

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Железняк настаивает, что в законопроекте должен быть прописан отбор и представление на рассмотрение премьер-министра одной, а не двух кандидатур на должность директора БЭБ; подробно прописан механизм переаттестации и подробно прописана процедура отбора.

"Все это в замечаниях бизнеса, МВФ и G7. Глава коалиции взял на себя обязательство это учесть", — добавил нардеп.

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Результаты голосования в Раде за перезагрузку БЭБ / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Результаты голосования в Раде за перезагрузку БЭБ / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Заметим, что перед голосованием за законопроект в парламенте бизнес-ассоциации опубликовали совместное заявление по документу и отметили, что он нуждается в доработке.

Бизнес-сообщество указало, что в обновленном правительственном законопроекте был учтен ряд предложений бизнес-ассоциаций, в частности:

избрание претендентов на должность руководителя БЭБ комиссией с преобладающим голосом международных экспертов;

немедленная переаттестация всех работников БЭБ;

аудит (независимая оценка) через год и три года после назначения нового руководителя.

Однако в ассоциациях обратили внимание, что в законопроекте остались неучтенными важные предложения, которые ставят под угрозу перезагрузку БЭБ как важного органа. В частности, в документе отсутствуют:

четкая процедура переаттестации всех кадров, которая содержала бы ключевые предохранители, в частности, по предотвращению возобновления судами работников, не прошедших такую переаттестацию;

включение международных экспертов в кадровую комиссию по переаттестации всех текущих сотрудников БЭБ и комиссии по отбору новых работников бюро;

усиление аналитической функции БЭБ путем предоставления бесплатного доступа для бюро к существующим государственным информационным системам;

установление критериев эффективности работы обновленного БЭБ и их постоянный контроль;

предоставление права кадровой комиссии во время переаттестации кадров руководствоваться обоснованным сомнением, базирующимся на фактах, документах и т.д. – во время проверки добропорядочности кандидата.

Кстати, также 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации в Украине.

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