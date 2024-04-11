Рада підтримала в першому читанні перезавантаження БЕБ

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт №10439 про реформу Бюро економічної безпеки.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт про перезавантаження БЕБ у першому читанні підтримали 264 народні депутати.

"Із доброго. Ми значно віджали їх по головним правкам: визначальний голос міжнародників, обов’язкова переатестація. На цьому все", – вказав народний обранець.

Железняк наполягає, що в законопроєкті має бути прописаний відбір і подання на розгляд прем’єр-міністра однієї, а не двох кандидатур на посаду директора БЕБ; детально прописаний механізм переатестації і детально прописана процедура відбору.

"Все це є в зауваженнях бізнесу, МВФ та G7. Голова коаліції взяв на себе зобов’язання це врахувати", – додав нардеп.

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Результати голосування в Раді за перезавантаження БЕБ / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Результати голосування в Раді за перезавантаження БЕБ / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Зауважимо, що перед голосуванням за законопроєкт у парламенті бізнес-асоціації опублікували спільну заяву щодо документа та зазначили, що він потребує доопрацювання.

Бізнес-спільнота вказала, що в оновленому урядовому законопроєкті було враховано низку пропозицій бізнес-асоціацій, зокрема щодо:

обрання претендентів на посаду керівника БЕБ комісією, з переважним голосом міжнародних експертів;

негайної переатестації усіх працівників БЕБ;

аудиту (незалежної оцінки) через один рік та три роки після призначення нового керівника.

Однак в асоціаціях звернули увагу, що в законопроєкті залишились неврахованими важливі пропозиції, які ставлять під загрозу перезавантаження БЕБ як важливого органу. Зокрема, в документі відсутні:

чітка процедура переатестації всіх кадрів, яка б містила ключові запобіжники, зокрема щодо унеможливлення поновлення судами працівників, які не пройшли таку переатестацію;

включення міжнародних експертів до кадрової комісії з переатестації всіх поточних співробітників БЕБ та комісії з відбору нових працівників бюро;

посилення аналітичної функції БЕБ шляхом надання безоплатного доступу для бюро до існуючих державних інформаційних систем;

встановлення критеріїв ефективності роботи оновленого БЕБ та їхній постійний контроль;

надання права кадровій комісії під час переатестації кадрів керуватися обґрунтованим сумнівом, який базується на фактах, документах тощо – під час перевірки доброчесності кандидата.

До слова, також 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію в Україні.