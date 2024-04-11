Масований удар по Київщині: влада Українки звернулася до мешканців 

Жителів міста Українка Київської області після нічної потужної атаки закликали закрити вікна та зарядити електронні пристрої.

Про це заявив міський голова Українки Олександр Туренко.

"Прошу всіх щільно зачинити вікна у своїх оселях, аби не дихати шкідливими продуктами горіння. Зарядіть всі пристрої, зробіть максимальні запаси води", - наголосив мер.

За його словами, обидва пункти незламності в Українці працюють цілодобово. Крім того, Туренко просить переходити до укриттів у разі оголошення повітряної тривоги.

"Війна! Це поки все, що можу сказати на даний час... Більш детально - згодом", - додав Туренко.

Як повідомлялося, у Київській області повітряна тривога тривала понад п'ять годин. Росіяни завдавали ударів дронами-камікадзе та ракетами. Було атаковано об'єкт критичної інфраструктури.

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