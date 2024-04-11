Залужний хотів створити в Україні командування безпілотних сил: що про це відомо

Технологічний прорив в озброєнні для Залужного мав бути пов'язаний з FPV-дронами.

Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вбачав технологічний прорив в озброєнні через масове застосування безпілотних технологій на полі бою.

Про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів керівника благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

За його словами, технологічний прорив в озброєнні для Залужного мав бути пов'язаний з FPV-дронами.

“На думку головкома Залужного, це мали бути FPV і в цілому безпілотні технології на полі бою. Я мав довгу розмову про це з ним. Залужний вбачав у цій технології величезний потенціал, завдяки якому ми могли би нівелювати російську кількісну перевагу в людях, у техніці, в озброєннях, у тактичній глибині, виграючи час”, - розповів Тарас Чмут.

Для цього Залужний хотів сформувати командування безпілотних сил, куди були б залучені 100 рот так званих “Рубаків”.

Нагадаємо, що Зеленський 7 березня погодив кандидатуру ексголовнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

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