Чому США не дають Україні зброю: відьма шокувала відповіддю

Відьма Марія Тиха вважає, що США не дають Україні зброї, щоб "заморозити" війну.

Про це вона сказала на ютуб-каналі "Поговоримо".

Марія Тиха вважає, що багатьом байдужа доля України, вони хочуть "відтягнути конфлікт". Відьма розклала карти Таро та каже, що Україні це невигідно.

"Всі хочуть паузи. Всі хочуть замороження війни. Вони намагаються тиснути з усіх сторін, щоб була заморозка. Карти показують, що цьому всьому не видно кінця. Тому всі схиляються до замороження. Я так розумію - вони не дають зброї, щоб у нас не вистачило запасів, щоб була заморозка", - передбачає відьма.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відьма-тарологиня Марія Тиха вважає, що Росія не переможе у війні проти України. Вона передбачає, що під час війни РФ може навіть втратити свою територію.

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