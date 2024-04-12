День ангела 12 квітня: кого та як вітати з іменинами

12 квітня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 12 квітня

12 квітня 2024 року привітайте з іменинами Василя, Давида, Івана, Сергія, Марфу, Марію.

Василь — давньогрецьке ім'я, яке можна перекласти як "цар". В дитинстві хлопчик спокійний, відрізняється від своїх однолітків, які більш активні та бігають на вулиці. В дорослому віці стає допитливим та дуже приємним у спілкуванні чоловіком.

Давид — в перекладі з івриту ім'я означає "улюбленець". Хлопчик росте дуже впевненим у собі, врівноваженим і веселим. Має завдатки лідера. В дорослому віці виростає наполегливим і сміливим, добродушним і впевненим у своїх силах.

Іван — давньоіудейське ім'я, що означає "милість Божа". Хоча в навчанні хлопчик не робить особливих успіхів, він часто обдарований в спортивному плані. В дорослому віці любить працювати руками, але може досягати немалих успіхів в розумовій праці.

Сергій — у перекладі з латинської мови означає "знатний". В дитинстві може дуже болісно реагувати на різноманітні витівки однолітків. В дорослому віці відрізняється особливою справедливістю. В кар'єрі домагається неабиякого успіху.

Марфа — походить від арамейської мови і означає "господиня". В дитинстві дівчинка дуже рішуча і впевнена у собі. Дуже часто сперечається В дорослому віці стає більш спокійною, але ніколи не дає себе образити.

Марія — походить від давньоєврейської мови, перекладається як "пані". В дитинстві дуже поступлива та м'яка. Вміє співчувати. В дорослому віці вчиться відстоювати власну думку.

День ангела 12 квітня — душевні привітання в прозі і віршах

День ангела 12 квітня — душевні привітання в прозі і віршах / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів, наповнює твоє життя світлом і радістю, а кожен день дарує нові можливості для здійснення мрій.

***

Хай Ангел-Хранитель вночі

Запалить тобі три свічі...

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту...

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

(привітання з сайту OGO.ua)

***

З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди був поруч, допомагав у скрутну хвилину і вказував правильний шлях. Нехай кожен твій крок буде впевненим, а серце сповнене любов’ю і гармонією.

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань.

Будьте завжди гарними і молодими,

Бажаними, добрими і простими.

Завжди усміхненими і милими,

Завжди коханими і єдиними.

(привітання з сайту OGO.ua)

***

Сьогодні твій День Ангела, і я хочу побажати тобі найкращого: міцного здоров’я, безмежного щастя, істинної любові та вірних друзів. Нехай ангел, що носить твоє ім’я, завжди захищає тебе і веде до великих звершень.

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