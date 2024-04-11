Чи спрацює новий закон про мобілізацію: відверта відповідь нардепа

Інакше російські військкоми мобілізуватимуть українців, як вони це робили на окупованих територіях.

Ухвалений Верховною Радою 11 квітня закон про мобілізацію був пропозицією військових, які знають, що саме їм потрібно. Тому всі нововведення повинні піти на користь.

Про це говорив в інтерв’ю ТСН член комітету ВР з питань оборони, національної безпеки та розвідки, народний депутат Вадим Івченко.

"Я щиро молюся, щоб цей закон допоміг. Ми відступаємо. Росіяни готують до 300 тисяч на доукомплектування своїх підрозділів. Якщо ми не хочемо, щоб російський воєнком мобілізовував українців, як це вони робили в Херсоні, в Бердянську, в Мелітополі, в Маріуполі й так далі, то нам потрібно захищатися”, – пояснив мотивацію нардеп.

Також він наголосив, що зміни до процесу мобілізації ініціювали військові, які найкраще знають про теперішні потреби, тому вірить, що вони повинні спрацювати.

“Ми трошки відкоригували згідно з нормами Конституції, додали згідно з нашим фаховим власним досвідом для того, щоб воно почало працювати... І я молюся за те, щоб вони [військові] не помилилися. Тому що нам цю помилку ніхто не пробачить", – наголосив Вадим Івченко.

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Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня проголосувала за скасування положення щодо демобілізації в законопроєкті про мобілізацію.

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