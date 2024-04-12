День ангела 12 апреля: кого и как поздравлять с именинами

12 апреля 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.

Кто празднует день ангела 12 апреля

12 апреля 2024 года поздравьте с именинами Василия, Давида, Ивана, Сергея, Марфу, Марию.

Василий – древнегреческое имя, которое можно перевести как "царь". В детстве мальчик спокоен, отличается от своих сверстников, которые более активны и бегают по улице. Во взрослом возрасте становится любознательным и очень приятным в общении мужчиной.

Давид – в переводе с иврита имя означает "любимец". Мальчик растет очень уверенным в себе, уравновешенным и веселым. Имеет задатки лидера. Во взрослом возрасте вырастает настойчивым и смелым, добродушным и уверенным в своих силах.

Иоанн — древнеиудейское имя, означающее "милость Божия". Хотя в обучении мальчик не делает особых успехов, он часто одарен в спортивном плане. Во взрослом возрасте любит работать руками, но может достигать немалых успехов в умственном труде.

Сергей — в переводе с латинского означает «знатный». В детстве может очень болезненно реагировать на всевозможные проделки сверстников. Во взрослом возрасте отличается особой справедливостью. В карьере добивается незаурядного успеха.

Марфа происходит от арамейского языка и означает "хозяйка". В детстве девочка очень решительна и уверена в себе. Очень часто спорит Во взрослом возрасте становится более спокойным, но никогда не дает себя обидеть.

Мария — происходит от древнееврейского языка, переводится как "госпожа". В детстве очень покладистая и мягкая. Умеет сочувствовать. Во взрослом возрасте учится отстаивать собственное мнение.

День ангела 12 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах

День ангела 12 апреля – душевные поздравления в прозе и стихах / Фото: Unsplash

Поздравляю тебя с Днем Ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда оберегает тебя от всех невзгод, наполняет твою жизнь светом и радостью, а каждый день дарит новые возможности для осуществления мечтаний.

***

Пусть Ангел-Хранитель ночью

Зажжет тебе три свечи...

Первая свеча – за любовь:

Дари ее снова и снова.

Вторая – за доброту,

правду и прямоту...

Третья свеча – оберег

От всех злых людей и бед.

(поздравления с сайта OGO.ua)

***

С Днем Ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, помогал в трудную минуту и указывал правильный путь. Пусть каждый твой шаг будет уверен, а сердце наполнено любовью и гармонией.

***

Пусть добрый Ангел бережет век

Огонь звезды, что судьбой зовется.

Жизнь, как вышитое полотенце,

Багрянцем калиновым улыбнется.

Пусть васильками цветут лета прекрасные,

Пусть исполнятся тысячи желаний,

Чтобы судьба дарила только счастье,

Ни грамма бед, ни капельки страданий.

Будьте всегда красивы и молоды,

Желательными, добрыми и простыми.

Всегда улыбающимися и милыми,

Всегда любимыми и единственными.

(поздравления с сайта OGO.ua)

***

Сегодня твой День Ангела, и я хочу пожелать тебе лучшего: крепкого здоровья, безграничного счастья, истинной любви и верных друзей. Пусть ангел, носящий твое имя, всегда защищает тебя и ведет к великим свершениям.

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