Втрати армії РФ: за добу ліквідовано ще понад 800 загарбників

Знищено 18 крилатих ракет ворога.
Станом на ранок 12 квітня 2024 року ЗСУ знищили 451 730 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 840 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
- особового складу - близько - 451 730 (+840) осіб,
- танків - 7146 (+9) од,
- бойових броньованих машин - 13698 (+19) од,
- артилерійських систем - 11486 (+34) од,
- РСЗВ - 1042 (+2) од,
- засоби ППО - 755 (+1) од,
- літаків - 347 (+0) од,
- гелікоптерів - 325 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 9161 (+57),
- крилаті ракети - 2087 (+18),
- кораблі /катери - 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 15339 (+41) од,
- спеціальна техніка - 1888 (+6).
Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували чергового російського пропагандиста. Так, під Кремінною знищено майора пресслужби Міноборони РФ Євгена Половодова.