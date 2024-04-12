Потери армии РФ: за сутки ликвидировано более 800 захватчиков

Уничтожены 18 крылатых ракет врага.
По состоянию на утро 12 апреля 2024 года ВСУ уничтожили 451 730 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 840 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около – 451 730 (+840) человек,
- танков — 7146 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 13698 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 11486 (+34) ед,
- РСЗО — 1042 (+2) ед,
- средства ПВО — 755 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9161 (+57),
- крылатые ракеты – 2087 (+18),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 15339 (+41) ед,
- специальная техника – 1888 (+6).
Как сообщалось, ВСУ был ликвидирован очередным российским пропагандистом. Так, под Кременной уничтожен майор прессслужбы Минобороны РФ Евгений Половодов.