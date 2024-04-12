Оккупанты продвинулись на Херсонщине — ISW

Российские войска недавно продвинулись возле украинского плацдарма на восточном (левом) берегу Херсонской области и на островах в реке Днепр.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 апреля, показывают, что российские войска недавно продвинулись в Крынках. Кроме того, российские войска недавно начали действовать в южной части острова Большой Потемкин.

"11 апреля продолжались позиционные бои на восточном берегу Херсонской области, в том числе под Крынками", — пишут аналитики.

11 апреля российские источники заявили, что российские войска отразили украинские диверсионно-разведывательные группы, пытавшиеся высадиться на восточном берегу Херсонской области и на буровой платформе в Черном море. В ФСБ заявили, что сотрудники не допустили высадку украинской диверсионно-разведывательной группы на буровую платформу в районе Штормового газового месторождения в Черном море.

Накануне военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что у ВСУ есть три плацдарма для наступления на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В последнее время активизировались бои у берегов Днепра на юге Украины, сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Украина предоставила больший приоритет операциям в этом секторе, строя небольшие плацдармы на восточном берегу, который она контролировала с лета. Россия, вероятно, была готова к возможным атакам через реку, с тех пор, как она отвела свои силы с западного берега 12 месяцев назад", – говорится в сообщении разведчиков.

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