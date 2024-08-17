В Украине резко выросла цена на популярный овощ

За неделю цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 14%.

В Украине на этой неделе тепличные комбинаты повысили цены на огурцы. Одной из причин стал высокий спрос на этот овощ, тогда как предложение огурца местных хозяйств остается ограниченным.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Ключевые игроки рынка отметили, что резкие температурные перепады, зафиксированные в июле, спровоцировали распространение болезней огурцов, что приводит к проблемам с выборками. Также ситуацию усугубляют жара и засуха.

Аналитики пояснили, что за текущую неделю цены на тепличные огурцы в Украине выросли в среднем на 14% и по состоянию на 15 августа местные тепличные комбинаты предлагали к продаже эту продукцию по 40-60 грн/кг ($0,97-1,45/кг).

Участники рынка отмечают, что, несмотря на столь стремительное удорожание, спрос на тепличный огурец на украинском рынке остается достаточно высоким.

Эксперты добавили, что из-за высокого спроса и ограниченного предложения, тепличный огурец в Украине поступает в продажу в среднем в 2,2 раза дороже, чем в середине августа прошлого года.

Ранее в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны.

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